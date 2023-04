Sudan: l'ospedale di Emergency fuori Khartum è operativo, nello staff medico 7 italiani insieme ai sudanesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanella racconta di una situazione "a macchia di leopardo", mutevole da una zona all'altra della città, e sottolinea che, sebbene negli spostamenti al di fuori dell'ospedale le auto di Emergency siano regolarmente controllate nei numerosi check-point, "non abbiamo avuto alcun problema, e questo con nessuna delle parti" in conflitto. "Sanno chi siamo e che siamo qui da diverso tempo", sottolinea il medico, osservando che a livello operativo le due fazioni in conflitto - l'esercito regolare e le milizie paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) - non hanno finora ostacolato il loro lavoro. Le cure cardiochirurgiche del centro Salam, del resto, sono riconosciute: nell'ospedale, aperto dal 2009, sono stati effettuati 10 mila interventi su pazienti provenienti non solo da Khartum ma "da 30 Paesi vicini", un approccio che "va oltre l'intervento e prosegue per tutta la terapia post operatoria", sempre a titolo gratuito. Per quanto riguarda il numero delle vittime da quando gli scontri sono iniziati, lo scorso 15 aprile, il bilancio è invece difficile da confermare. Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità si contano oltre 400 morti, mentre la stima del ministero della Sanità sudanese oscilla fra i 500 e i 600. (Res)