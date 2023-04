Imprese: Bper, conclusa operazione cessione portafoglio Utp per 470 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo seguito agli accordi intercorsi con il Gruppo Gardant, Bper Banca comunica di aver concluso una operazione di cessione di un portafoglio di crediti Utp di Bper Banca e della controllata Banco di Sardegna per un valore esigibile pari a circa 470 milioni di euro. L’operazione si è perfezionata attraverso la cessione dei crediti al veicolo di cartolarizzazione “Loira Spv Srl”, costituito ai sensi della Legge 130/99; i titoli senior e il 5 per cento dei titoli mezzanine e junior sono stati sottoscritti da Bper Banca, mentre i restanti titoli – ossia il 95 per cento dei titoli junior e mezzanine – sono stati sottoscritti da società controllate da fondi di Elliott. Il prezzo di cessione del portafoglio è in linea con quelli di carico iscritti nelle contabilità delle Banche cedenti. Ciò premesso, a seguito del deconsolidamento contabile del portafoglio Utp, l’Npe ratio lordo pro-forma del Gruppo Bper, rispetto ai dati del 31 dicembre 2022, è stimato pari a circa il 2,9 per cento (Npe ratio netto 1,3 per cento).(Rin)