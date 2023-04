Usa: Blinken riceve il segretario generale dell'Onu, focus su Ucraina e Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha ricevuto oggi al dipartimento di Stato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, con il quale ha discusso in particolare della guerra in Ucraina e della crisi in Sudan. "Sono grato al segretario generale per il lavoro che ha compiuto personalmente per l'Iniziativa sul grano nel Mar Nero, per garantire che i cereali dall'Ucraina continuino ad arrivare ai mercati mondiali. Stiamo lavorando anche molto intensamente sulla crisi in Sudan, nella speranza di raggiungere un cessate il fuoco più duraturo e di riportare il Paese verso un governo a guida civile", ha detto il capo della diplomazia statunitense prima dell'incontro. Spazio anche all'Afghanistan e alle "profonde preoccupazioni che così tanti Paesi condividono sui passi compiuti dai talebani in termini di diritti delle donne e delle ragazze e per la situazione economica e umanitaria in generale", ha aggiunto Blinken. Guterres, da parte sua, ha sottolineato che in un contesto internazionale sempre più complesso "la cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Onu è assolutamente centrale". "Voglio esprimere in particolare la mia gratitudine e il mio apprezzamento per la recente collaborazione sul dossier sudanese. Sia io che il segretario Blinken cerchiamo di mediare cessate il fuoco, ma non sempre con il successo che avremmo voluto", ha osservato Guterres. Il capo del Palazzo di vetro ha fatto riferimento anche ai 1.200 membri del personale Onu, di organizzazioni non governative e di diverse missioni straniere che gli Usa hanno contribuito a trasferire da Khartum a Port Sudan "in una situazione molto difficile". (Was)