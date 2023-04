Campidoglio: Tempesta-Baglio (Pd), ok a rendiconto bilancio è impegno per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione in Aula Giulio Cesare del rendiconto di bilancio del 2022 del Campidoglio "teniamo fede agli impegni che abbiamo preso su Roma, mantenendo l'obiettivo centrale del pareggio di bilancio e consolidando il risultato positivo nel saldo tra entrate e uscite". Lo dichiarano in una nota la presidente della commissione capitolina Bilancio, Giulia Tempesta del Pd, e la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio. "Roma ha il suo rendiconto di gestione e i romani possono star tranquilli, la nostra gestione è salda ed efficiente - aggiungono -. Questo significa che non solo abbiamo coperto tutti i vincoli e accantonato il dovuto per legge, ma che oggi registriamo un sensibile miglioramento nelle riscossioni, cioè nelle entrate delle casse dell'amministrazione, riducendo allo stesso tempo il debito di circa il 12,5 per cento rispetto al 2021 e il periodo di ritardo nei pagamenti". (segue) (Com)