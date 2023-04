Campidoglio: Tempesta-Baglio (Pd), ok a rendiconto bilancio è impegno per Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rendiconto - proseguono Baglio e Tempesta - si chiude con un miglioramento del risultato di amministrazione per circa 300 mila euro rispetto al 2021, pari a oltre 7,1 miliardi di euro complessivi. Per i nostri cittadini e per la nostra città questo comporta che, non essendo l'ente in deficit, siamo in grado di affrontare qualsiasi imprevisto e mettere in cantiere progetti da realizzare, quanto prima, attraverso risorse liberate. Un risultato oggettivamente positivo quindi non solo per chi si occupa di bilancio, in Assemblea capitolina come in giunta, ma per le persone che vivono Roma e che ci chiedono una gestione responsabile ed efficiente". (Com)