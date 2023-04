Sociale: assessore Lazio, Special olympics Italia realtà straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Special olympics Italia, organizzazione sportiva per le persone con disabilità intellettiva "è una realtà straordinaria che in 40 anni ha svolto un grandissimo lavoro in quanto a inclusione sociale attraverso lo sport. Non posso che complimentarmi con tutta l’organizzazione, invitandola a proseguire nella sua attività, sapendo che la Regione Lazio sarà al suo fianco e pronta a sostenerla". Lo dichiara in una nota l’assessore ai Servizi sociali della Regione Lazio Massimiliano Maselli, in occasione dei 40 anni di Special olympics Italia(Rer)