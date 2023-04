Def: M5s, maggioranza si avvita su sé stessa, Meloni tragga conclusioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Premesso che il Def presentato da Giorgetti e Meloni è un testo indegno, vuoto e inconsistente in ogni sua componente, la maggioranza non è stata in grado di votarsi la sua risoluzione sullo scostamento di bilancio, cosa che francamente ci lascia atterriti”. Lo hanno dichiarato i senatori M5s in commissione Industria Sabrina Licheri, Gisella Naturale e Luigi Nave. "Parlare di ‘peccato di inesperienza’ o di ‘deputati che non si sono resi conto’, come fanno ora alcuni esponenti del Centrodestra, è una colossale presa in giro nei confronti degli italiani”, hanno proseguito. “Ora la Meloni faccia i conti con la sua squadra, che si è dimostrata avvitata su sé stessa e non all'altezza di guidare la terza economia del continente. Poi tragga le sue conclusioni", hanno concluso. (Rin)