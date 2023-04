Lavoro: Cgil, Cisl e Uil Veneto, nei primi mesi del 2023 dodici morti sul luogo di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi due mesi del 2023, in Veneto, ci sono state dodici vittime sul luogo del lavoro, con un aumento del 33,3 per cento rispetto agli stessi mesi dello scorso anno. A darne comunicazione sono Cgil, Cisl e Uil Veneto in un comunicato congiunto che hanno sottolineato come anche la situazione dei morti per esposizione all'amianto sia drammatica. "La strage prosegue e i dati continuano a peggiorare – dichiarano Silvana Fanelli (Cgil Veneto), Luca Mori (Cisl Veneto), Carlo Biasin (Uil Veneto) –, questo non è più tollerabile e deve far riflettere tutti: forze sociali, parti datoriali, istituzioni. Il piano strategico per la salute e la sicurezza, rinnovato con la Regione del Veneto, è senza dubbio uno strumento importante, a patto però che sia applicato con rigore e non rimanga, come avvenuto in precedenza, per gran parte sulla carta. In particolare per quanto riguarda il potenziamento degli organismi di controllo, in primis attraverso l'assunzione del numero adeguato di ispettori e tecnici della prevenzione". "Ed è proprio dalla prevenzione – hanno poi sottolineato - a dipendere molto, un piano su cui hanno un ruolo importante le imprese, che dovrebbero considerare gli investimenti sulla sicurezza non un costo, ma un'opportunità. Il profitto non può venire prima della salute delle persone. Anche come sindacati dobbiamo fare di più, sia attraverso i nostri Rls e Rlst, che vanno sempre più formati e resi protagonisti di questa vera e propria battaglia di civiltà, che dal punto di vista vertenziale". "Per quanto concerne, infine, il tema dell'amianto le urgenze principali sono la prosecuzione del monitoraggio sanitario e delle cure, i risarcimenti per le vittime e i loro familiari, il censimento dei siti inquinati. Sotto questo aspetto, come regione siamo ancora troppo indietro: un anno fa erano appena 1.348 i siti censiti, 796 dei quali non ancora bonificati. Per fare un paragone: in Piemonte, simile a noi per la dimensione e le caratteristiche del sistema produttivo, i siti censiti sono 60.751" hanno poi concluso. (Rev)