Regno Unito-Italia: il contenuto del memorandum siglato da Sunak e Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito e Italia si impegno a rafforzare il partenariato strategico attraverso un programma strutturato di consultazioni e una più stretta cooperazione in settori come immigrazione clandestina, difesa e sicurezza e crescita economica. È quanto si legge nel Memorandum di intesa siglato oggi dal premier britannico Rishi Sunak e dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il loro incontro a Londra. “In particolare, ci concentreremo sulle sfide più urgenti davanti a noi: la cooperazione globale in materia di sicurezza e difesa; contrastare l'immigrazione clandestina; il rafforzamento della sicurezza energetica; affrontare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità; difendere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto; realizzare la crescita economica in un ambiente commerciale aperto; dare priorità allo sviluppo sostenibile; espandere le frontiere della scienza e innovazione; e promuovere i collegamenti interpersonali", si legge nel testo del memorandum. (segue) (Rel)