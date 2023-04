Giustizia: Raggi (M5s), sostengo associazioni forensi su soglia reddito patrocinio gratuito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex sindaca di Roma e consigliera capitolina del M5s, Virginia Raggi, si unisce "alle istituzioni e alle associazioni forensi che in queste ore stanno denunciando un vulnus gravissimo" in merito alla "soglia di reddito per accedere al gratuito patrocinio". In una nota Raggi afferma: "Il ministero della Giustizia abbandona le persone in maggiori difficoltà economiche, togliendo loro anche la possibilità di difendersi in giudizio: l'ultima vittima dei tagli è stata infatti la soglia di reddito per accedere al gratuito patrocinio. L'adeguamento voluto da via Arenula, in sostanza, non tiene conto dell'inflazione generata dalla crisi pandemica, andando addirittura ad abbassare la cifra massima per rientrare tra gli aventi diritto. Con questa mossa, oltre due milioni di italiani saranno lasciati a loro stessi, completamente privi di tutele in sede giuridica. Mi unisco alle istituzioni e alle associazioni forensi che in queste ore stanno denunciando questo vulnus gravissimo". (Rer)