San Siro: Scaroni (Milan), solo con impianto efficiente aumentano i ricavi

- Il tema dello stadio di San Siro “sta diventando una saga decennale. Inter e Milan vogliono lo stadio perché solo con un impianto efficiente si possono aumentare I ricavi. Questo non vuol dire aumentare i prezzi dei biglietti popolari, ma favorire investimenti da parte di aziende interessale”. Lo ha dichiarato Paolo Scaroni, presidente dell’AC Milan 1899, in occasione dell’incontro avvenuto all’Università Bocconi “Soldi vs Idee: il calcio e la sostenibilità”. Scaroni ha anche fatto un riferimento al prossimo derby di Champions League, evidenziando che “una semifinale di Champions potrebbe garantire la vendita di un posto anche a cinquemila euro per un pacchetto 'executive' per le aziende che potrebbero regalare ai propri clienti la serata dell'anno". “Il mondo del calcio è come scalare due montagne: da una parte i risultati sportivi, dall’altra quelli economici. Che sono tra loro collegati, perché senza risultati economici non puoi raggiungere quelli sportivi con l’acquisizione di calciatori forti”, ha concluso Scaroni. (Rem)