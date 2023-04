Sanità: Iss, medaglie sono testimonianza dell’impegno durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringraziamo il presidente Mattarella e il ministro Schillaci per i riconoscimenti, che sono una testimonianza dell'impegno messo in campo dall'Iss durante tutta la pandemia. È un grande onore e una spinta a proseguire nel nostro lavoro al servizio della salute pubblica del Paese”. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, a nome di tutto il personale dell'Istituto, nei ringraziamenti per le medaglie al “Merito della sanità pubblica” e ai “Benemeriti della salute pubblica” consegnati questa mattina al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'Istituto, rappresentato dal presidente Silvio Brusaferro e da Francesca Cirulli, rappresentante dei ricercatori nel Cda, ha ricevuto la Medaglia d'oro al Merito della sanità pubblica “per l'impegno profuso da tutto il personale, che grazie all'alto livello di specializzazione tecnica e le straordinarie misure organizzative messe a punto per garantire la prevenzione e la sicurezza necessaria allo svolgimento del lavoro nel contesto emergenziale, ha contribuito incisivamente alle azioni di contrasto e contenimento del virus, con particolare senso di appartenenza alle istituzioni e dedizione al servizio della scienza e del Paese”. Al direttore generale Andrea Piccioli è stata conferita invece la “Medaglia d'Oro ai benemeriti della Salute pubblica”, “per aver coordinato, offrendosi come volontario, il team sanitario incaricato dell'evacuazione aeromedica in alto contenimento biologico, dalla base Raf di Brize Norton, di un gruppo di cittadini italiani ed europei provenienti dalla città di Wuhan, gestendo l'operazione con professionalità, efficienza e notevole capacità organizzativa, andando ben oltre i propri obblighi, doveri e compiti, nel momento in cui la pandemia era ancora agli inizi e le caratteristiche del virus Sars-Cov-2 erano ancora sconosciute alla comunità scientifica, dando prova di generosità, spirito di sacrificio e attaccamento alle Istituzioni”. (Com)