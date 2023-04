Trasporto aereo: Air Algerie annuncia accordo per 15 nuovi aeromobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera dell’Algeria, Air Algerie, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di 15 nuovi aeromobili per rafforzare la propria flotta. In particolare, Air Algerie ha scelto otto nuovi Boeing 737-9, cinque nuovi Airbus A330-900 e due nuovi Airbus A350-1000. L’acquisizione di aeromobili aggiuntivi dovrebbe consentire ad Air Algerie di espandere la propria presenza sui mercati nazionali e internazionali e di soddisfare le crescenti esigenze dei passeggeri. Gli otto nuovi Boeing 737-9 possono ospitare da 170 a 210 passeggeri, mentre i cinque nuovi Airbus A330-900 hanno una capacità da 260 a 300 passeggeri. Gli aeromobili Airbus A350-1000 hanno una capacità da 350 a 450 passeggeri, rendendoli uno dei più grandi aerei di Airbus. Air Algerie aveva già spiegato che questa decisione è un passo importante nella sua strategia di sviluppo e modernizzazione della sua flotta, al fine di mantenere la sua posizione di leader nel mercato aereo algerino e rafforzare la sua presenza sul mercato internazionale. La compagnia ha inoltre chiarito che questi nuovi aerei saranno dotati delle ultime tecnologie per offrire ai passeggeri il massimo comfort e la migliore esperienza di volo possibile.Air Algerie ha inoltre annunciato che dieci aerei saranno noleggiati per un periodo massimo di cinque anni in attesa della fine della produzione dei 15 nuovi aerei.(Ala)