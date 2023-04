Diritti: assessore Decentramento Roma, città farà sua parte in battaglie Lgbt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al convegno "Il movimento Lgbt+ in Italia", voluto e organizzato in Campidoglio da Marilena Grassadonia, responsabile dell'ufficio diritti di Roma Capitale, si sono alternate autorevoli voci di storici, esponenti istituzionali e del mondo Lgbt+, evidenziando le parabole e le esperienze che dalla fine degli anni Sessanta hanno gradualmente consolidato forme di protagonismo e organizzazione, sia autonome che intrecciate con il resto dei movimenti sociali. In una nota l'assessore al Decentramento di Roma, Andrea Catarci, afferma: "A Roma il sindaco Gualtieri, in accordo con i primi cittadini di altre città, sta per procedere direttamente alle trascrizioni all'anagrafe dei certificati per i figli di due mamme nati all'estero, per tutelare i diritti dei figli e delle coppie omogenitoriali che la normativa nazionale non tutela e su cui il governo Meloni ha già espresso nette posizioni di chiusura". (segue) (Com)