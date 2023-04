Def: Ricciardi (M5s), non si può far finta di niente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sconcertati da quanto oggi è accaduto a Montecitorio. Adesso vogliamo capire con quale artificio cercheranno di riproporre questo atto. Il Parlamento si è espresso. Spero che non pensino che, cambiando qualche virgola, si possa far finta di niente. Auspichiamo che i presidenti delle Camere vigilino su questa vicenda, per non creare un precedente pericolosissimo". Lo afferma il deputato del Movimento cinque stelle, Riccardo Ricciardi.(Rin)