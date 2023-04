© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano-Iran: incontro tra ministri Esteri, Teheran offre aiuti per superare crisi elettrica - L’Iran è disposto ad aiutare il Libano nel far fronte alla crisi di elettricità offrendo spedizioni di carburante. È quanto affermato dal ministro degli Esteri libanese, Abdallah Bou Habib, in una conferenza stampa congiunta con l’omologo iraniano Hossein Amirabdollahian, arrivato ieri a Beirut nell'ambito di una visita che comprende anche Damasco. “Sono ottimista e ogni accordo tra i Paesi vicini è un bene per il Libano”, ha affermato Bou Habib in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa “Nna”. “Abbiamo tenuto consultazioni sulle relazioni bilaterali e sulla situazione interna in Libano. L'Iran ha sempre augurato ogni bene al Libano e incoraggiamo tutte le parti ad accelerare lo svolgimento delle elezioni presidenziali", ha invece affermato Amirabdollahian, secondo cui tutti i responsabili politici e i partiti “hanno le capacità necessarie per raggiungere un accordo e un consenso sull'elezione di un presidente della Repubblica". "L'Iran sosterrà qualsiasi accordo presidenziale libanese ed è pronto ad aiutare il Libano in altre questioni economiche", ha continuato il capo della diplomazia iraniana, aggiungendo di aver discusso con l’omologo libanese anche del recente riavvicinamento tra l’Iran e l’Arabia Saudita, credendo che questo possa avere conseguenze positive per Beirut. (Res)