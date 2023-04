I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: legale leader islamista Makhlouf conferma il suo rilascio questa mattina - Il capo della coalizione islamista Karama, Seif Makhlouf, è stato rilasciato questa mattina, dopo aver trascorso sette mesi in carcere. Lo ha confermato uno dei suoi legali, Saber Abidi, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa tunisina “Tap”. L’avvocato ha riferito che Makhlouf resta in ogni caso indagato “per una serie di altri casi”. Abidi ha spiegato, inoltre, che Makhlouf, dopo il suo arresto, aveva trascorso quattro mesi in carcere, in attesa della conclusione delle indagini in merito al cosiddetto “caso dell’aeroporto”. La notizia della scarcerazione era stata già confermata dalla moglie di Makhlouf. Il caso risale al 15 marzo 2021, quando i parlamentari della coalizione Al Karama avevano fatto irruzione nell'aeroporto di Tunisi-Cartagine per protestare contro il divieto di viaggio di una donna, sospettata di terrorismo in base alla "misura S-17" (una lista di personalità sospettate di terrorismo), dando il via ad un alterco fisico e verbale nei confronti degli agenti di sicurezza. Classe 1975, il politico e avvocato tunisino - noto per aver difeso durante la sua carriera anche presunti terroristi islamisti - era stato condannato a sette mesi lo scorso febbraio. (segue) (Res)