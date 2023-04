I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: tensione a Zawiya sfocia nella disobbedienza civile, città completamente isolata - E’ sfociata nella disobbedienza civile la situazione a Zawiya, importante città costiera della Libia occidentale tra i punti principali delle partenze dei migranti e snodo cruciale delle esportazioni di prodotti petroliferi. Testimoni oculari riferiscono ad “Agenzia Nova” di blocchi stradali e assalti alle sedi della sicurezza da parte della popolazione, nonché della chiusura delle valvole della raffineria locale, con possibili ripercussioni sulla produzione di petrolio e la fornitura di energia elettrica. Un’altra fonte della sicurezza libica ha riferito ad “Agenzia Nova” che gruppi di manifestanti, spalleggiati da milizie locali, “hanno fatto irruzione in diversi nascondigli criminali e arrestato oppure ucciso un numero non ancora identificato di africani subsahariani, sebbene alcuni siano riusciti a fuggire”. Tutto questo segue la diffusione sui social media libici di filmati di torture perpetrate da persone definite come “africani” ai danni di altre persone identificate come “giovani libici”, anche se dalle immagini non sembra possibile alcuna identificazione. La diffusione del video, corredato da commenti in cui si punta il dito contro presunti migranti sub-sahariani assoldati per torturare gli arabi, ha suscitato la rabbia della popolazione di Zawiya, che da ieri è scesa in strada per manifestare la propria indignazione. Intanto tutti gli ingressi della città sono chiusi, tranne la strada verso i monti Nafusa che si trova a sud: la città è quindi isolata dalla capitale Tripoli. (segue) (Res)