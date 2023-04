© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali-Algeria: governi di Bamako e Algeri si impegnano a rilanciare accordo di pace sospeso a dicembre - Le autorità al potere in Mali ed il governo dell'Algeria si sono impegnati a rilanciare l'accordo di pace negoziato ad Algeri nel 2015 fra l'ex ribellione tuareg ed il governo di Bamako, oggi in uno stadio di stallo prolungato che fa temere una ripresa delle ostilità tra i firmatari maliani. La volontà è stata confermata ai media regionali dal ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, al termine di una visita tenuta in Mali nella quale ha incontrato il capo della giunta al potere, colonnello Assimi Goita. "Abbiamo guardato con molta attenzione e molto rigore le condizioni da soddisfare per raggiungere un rilancio efficace e produttivo (dell'accordo di pace) attraverso un processo politico al riparo dalle periodiche turbolenze", ha dichiarato Attaf. In un comunicato, la presidenza maliana ha confermato da parte sua l'incontro con con Goita ed evidenziato una "convergenza di vedute" fra le parti sulla strategia da seguire. L'incontro è significativo dopo che all'inizio del mese l'ex ribellione tuareg aveva denunciato un'impossibilità di "costruire un futuro comune" con le autorità di Bamako, un ulteriore sviluppo alla decisione della giunta maliana, annunciata a dicembre, di sospendere la sua partecipazione al processo di attuazione dell'accordo del 2015. L'accordo, che prevede in particolare misure di decentramento e di integrazione degli ex ribelli nell'esercito nazionale, è stato in questi anni attuato solo in minima parte ed in modo molto rallentato, provocando la reazione dei leader tuareg, i cui combattenti sono di fatto rimasti l'unico bastione al fianco dell'esercito maliano contro l'offensiva delle milizie pro al Qaeda e pro Stato islamico, che dopo il ritiro delle forze francesi si contendono senza esclusione di colpi il centro del Paese. (Res)