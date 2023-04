© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Cina: incontro ministri Difesa Singh-Li, focus su questioni di confine - Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, ha incontrato oggi a Nuova Delhi, l’omologo della Cina, Li Shangfu, con cui ha avuto una “discussione franca” sugli sviluppi nelle aree di confine e sulle relazioni bilaterali. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano. Singh, si legge nella nota, ha affermato “in modo categorico che lo sviluppo delle relazioni tra India e Cina si basa sulla prevalenza della pace e della tranquillità ai confini” e che tutte le questioni relative alla Linea di controllo effettivo (Lac), la zona contesa, devono essere risolte in conformità con gli accordi e gli impegni bilaterali esistenti. Infine, Singh ha ribadito che “la violazione degli accordi esistenti ha eroso l’intera base delle relazioni bilaterali” e che “il disimpegno al confine sarà logicamente seguito da una riduzione dell'escalation”. Il ministro cinese è in visita a Nuova Delhi per partecipare domani, 28 aprile, alla riunione dei ministri della Difesa dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). (segue) (Res)