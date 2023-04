© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirghizistan: autorità ordinano la chiusura del servizio locale di “Radio Free Europe” - Il tribunale di Bishkek ha ordinato la chiusura dell’emittente “Radio Azattyk”, il servizio di “Radio Free Europe” in Kirghizistan, che si era rifiutata di rimuovere dal proprio sito un video di scontri lungo il confine conteso con il Tagikistan. Lo rende noto la stessa radio, che definisce la decisione “oltraggiosa”. L’avvocato di “Radio Free Europe”, Timur Sultanov, ha fatto già sapere che impugnerà la sentenza pronunciata dalla giudice Cholpon Karimbaeva. “Durante il processo – ha spiegato – abbiamo presentato argomenti basati sulla legge e sulla Costituzione. Purtroppo la corte non ci ha ascoltati”. Il video incriminato risale al settembre del 2022 e, secondo la procura, gli autori “parteggiano in maniera predominante per il Tagikistan”. La chiusura di “Radio Azattyk” è stata decisa sulla base della Legge sulla protezione dalle false informazioni, approvata tra le polemiche nell’agosto del 2021. Le autorità kirghise hanno anche decretato il congelamento del conto corrente bancario a Bishkek che fa capo all’emittente e la sospensione degli accreditamenti in parlamento per undici giornalisti. (Res)