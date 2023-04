I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Lula, convinto che Bolsonaro sia dietro il tentativo di golpe dell'8 gennaio - L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, e i suoi alleati hanno organizzato gli atti estremisti dell'8 gennaio. Lo ha detto il presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Pais", pubblicata questa mattina. "Non ho dubbi che Bolsonaro abbia tentato di compiere un colpo di stato. Questo sarebbe successo nel giorno del mio insediamento, ma siccome c'erano molte persone, hanno aspettato una settimana. Ho rivisto le immagini in televisione. Hanno prima assaltato il Palazzo presidenziale del Planalto, ma dato che c'è stato disinteresse da parte di chi guardava, sono entrati in parlamento e nella sede della Corte suprema federale. Siamo convinti che tutto sia stato organizzato da Bolsonaro e dal suo team. È stato incriminato per 34 capi di imputazione e altri saranno incriminati, anche in tribunali internazionali" ha affermato il capo dello stato. (segue) (Res)