Italia-Francia: il 4 maggio a Palazzo Farnese l’edizione 2023 della Notte delle idee

- Si terrà giovedì 4 maggio a Palazzo Farnese a Roma, sede dell’ambasciata di Francia in Italia, l’edizione 2023 della Notte delle idee. È in programma una serata di dibattiti, tavole rotonde, letture, proiezioni, visite e performance sportive. L’evento sarà un’occasione per scoprire, all’insegna della libera discussione, gli spazi del Palazzo su quattro livelli: sotterranei, giardino e cortile, piano nobile (con la Galleria dei Carracci) e biblioteca. Quest’anno, la serata è intitolata Sempre di più? Un mondo in transizione con il fil rouge dello sport e della sostenibilità. Prenderanno parte alla Notte delle idee sportivi italiani e francesi, come Federica Pellegrini e Pascal Gentil, paratleti, scrittori e ricercatori. Dalle 18 alle 24, in diversi spazi del Palazzo, si terranno momenti di scambio con il pubblico e interviste. La serata accoglierà inoltre rappresentanti delle principali istituzioni del movimento sportivo francese e italiano: comitati olimpici e paralimpici, ministeri dello sport, comitati organizzatori dei prossimi Giochi, Federazioni sportive, agenzie antidoping e attori del mondo dell’e-sport. Durante la Notte delle idee, la Fondazione Tara Ocean, il direttore generale del Censis ed Edison metteranno a fuoco aspetti della transizione ecologica, mentre la scrittrice Veronica Raimo e il sociologo francese Gérald Bronner si confronteranno sulla questione delle traiettorie di vita. Katia Serra e lo scrittore Philippe Vilain faranno invece scoprire i loro libri sul calcio vissuto e sognato. Le conferenze saranno completate da diverse attività in collaborazione con le università di Roma. La biblioteca dell’Ecole Francaise de Rome accoglierà delle letture di testi letterari sullo sport, proposte da studenti universitari, e una performance dell’artista-griot Bocar Niang, che leggerà i suoi testi di impatto sociale. Roma Tre Radio intervisterà gli ospiti dell’evento, i quali potranno interagire con il pubblico nel Salone rosso. In un modo del tutto inedito, in collaborazione con varie Federazioni francesi ed italiane e grazie al contributo di Decathlon, saranno proposte poi nel giardino e nel cortile dimostrazioni di sport olimpici e paralimpici, come judo, taekwondo, breakdance, pallacanestro in carrozzina, tennistavolo, scherma e scherma in carrozzina. Grazie a Qlash, si potrà invece esplorare l’e-sport nella galleria Murano. La Sala cinema accoglierà conferenze e proiezioni di film, tra i quali il documentario pluripremiato Climbing Iran di Francesca Borghetti, ritratto di una scalatrice iraniana che sfida i pregiudizi del suo Paese. L’iscrizione alla Notte delle idee è obbligatoria fino ad esaurimento posti, esclusivamente sul sito dell’Institut francais Italia. (Com)