Brasile-Emirati Arabi: Polizia federale ad Abu Dhabi per estradizione imprenditore

- Una squadra della Polizia federale (Pf) del Brasile è in viaggio verso gli Emirati Arabi Uniti (Eau) per l'estradizione dell'imprenditore brasiliano, Thiago Brennand. Lo riferisce il portale "G1". La polizia sarà nel pomeriggio ad Abu Dhabi, dove Brennand è detenuto. Accusato in Brasile di stupro, sequestro di persona e minaccia, è stato arrestato lo scorso mese negli Emirati. Il 15 aprile, le autorità emiratine hanno approvato la richiesta di estradizione. L'imprenditore è accusato di aver aggredito, sequestrato e stuprato una modella. (Brb)