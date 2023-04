Def: al via dichiarazioni voto in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cominciate, nell’Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sul Documento di economia e finanza (Def) 2023 e sull’annessa Relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio. Per l’approvazione del Def è prevista la maggioranza semplice, mentre per quanto riguarda il via libera alla Relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea di Montecitorio.(Rin)