- Lucia Monteiro Duarte, presente per tutta l'udienza di oggi in aula di corte d'assise d'appello di Roma, ha assistito alla requisitoria della Procura Generale che ha chiesto la conferma delle condanne per i presunti assassini del figlio Willy Monteiro Duarte. "Confido nella giustizia e nel lavoro dei miei avvocati", ha solamente detto ad "Agenzia Nova" uscendo dal Tribunale.(Rer)