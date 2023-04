Germania-Usa: nuovo caso di spionaggio potrebbe non essere particolarmente scabroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presunta nuova attività di spionaggio degli Stati Uniti in Germania potrebbe non essere “particolarmente scabroso” sul piano politico. È quanto afferma il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che il Servizio federale di controspionaggio militare (Mad) e l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della tedesca, stanno indagando “da tempo” sul caso. La vicenda si inserisce in quella dei documenti riservati del Pentagono recentemente trapelati. Tra le carte vi è un breve rapporto classificato della massima segretezza dal titolo “Il ministero della Difesa tedesco rifiuta una cooperazione approfondita con la Repubblica popolare cinese fino a quando la Cina non diventerà più trasparente”. Secondo l'emittente radiotelevisiva “Ard” e il settimanale “Die Zeit”, che lo hanno visionato, il documento dimostrerebbe che gli Stati Uniti continuano a spiare il governo tedesco dopo lo scandalo scoppiato nel 2013. Allora, si venne a sapere che l’Agenzia per la sicurezza nazionale degli Usa (Nsa) aveva effettuato intercettazioni su larga scala in Germania, anche nell'esecutivo di Berlino. Ora, l’attività di intelligence potrebbe essere stata effettuata intercettando la posta elettronica del ministero della Difesa o violandone i sistemi informatici. Nel rapporto si cita un incontro avvenuto il 20 febbraio scorso a Berlino tra rappresentanti del dicastero e una delegazione delle Forze armate cinesi. I colloqui si sarebbero tenuti nell’ambito della consueta diplomazia militare e in coordinamento con altri dipartimenti del governo tedesco. Tra l’altro, si sarebbe discusso della guerra della Russia contro l’Ucraina, della questione di Taiwan e del sostegno militare alle Nazioni Unite. La delegazione tedesca, tra i cui membri vi sarebbe stato il direttore del secondo sottodipartimento politico del ministero della Difesa, avrebbe chiarito alla controparte di Pechino che la Cina deve “diventare più trasparente prima che via sia un’approfondita cooperazione” con la Germania. (segue) (Geb)