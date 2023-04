Germania-Usa: nuovo caso di spionaggio potrebbe non essere particolarmente scabroso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto dell’intelligence statunitense, le autorità tedesche erano a conoscenza del fatto che i militari cinesi stavano conducendo una “offensiva di charme” durante un viaggio in Europa di fronte alla crescente pressione degli Usa sul proprio Paese. Nel documento si afferma che la Germania vede il proprio atteggiamento una conferma della solidarietà nei confronti degli Usa. Inoltre, l’ambasciata degli Stati Uniti a Berlino è stata informata ufficialmente dal governo tedesco dell’incontro tra i propri rappresentanti della Difesa e la delegazione cinese. È qui che si concentra una delle ipotesi di lavoro del Mad e del Bfv, secondo cui i servizi segreti statunitensi avrebbero mescolato nel rapporto informazioni ricevute in via ufficiale dall'esecutivo di Berlino a quelle ottenute dalla propria attività di monitoraggio della delegazione militare cinese. In particolare, l'intelligence tedesca è certa che la controparte degli Usa segua attentamente i rappresentanti di Pechino quando si recano all'estero. Come nota “Der Spiegel”, se l'ipotesi è corretta, il rapporto dei servizi segreti statunitensi “non sarebbe particolarmente sensibile sul piano politico”. (Geb)