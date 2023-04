© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono amareggiata come tutti” per gli addi al Partito democratico “ma, citando Guccini, 'ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare, ma non raccontare a me che cos'è la libertà'". Lo ha detto Chiara Gribaudo, vice presidente del Pd, a “Radio Immagina”, la web radio dem.(Rin)