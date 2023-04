Protezione civile: Musumeci, medaglia d'oro del Quirinale è motivo di orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha avuto luogo oggi al Quirinale la cerimonia di consegna della medaglia d’oro "al Merito della Sanità pubblica” alla Protezione civile nazionale per l’attività svolta nel contrasto alla pandemia. “Ringrazio il capo dello Stato per avere voluto - commenta il ministro Nello Musumeci - riconoscere al nostro Sistema nazionale l’impegno profuso, oltre ogni energia, nei due drammatici anni di lotta al contrasto del Coronavirus. Donne e uomini di tutte le età ed in ogni regione hanno dato il meglio, senza mai guardare all’orologio e sempre pronti a dare il loro apporto anche morale. Sono orgoglioso di rappresentare nel governo della Nazione questa straordinaria comunità umana”. Dal canto suo, il capo Dipartimento Fabrizio Curcio ha dichiarato: “L’onorificenza ricevuta oggi dal Dipartimento è un riconoscimento a tutte le donne e gli uomini del Servizio nazionale della Protezione civile e, in particolare, ai nostri volontari, che con il consueto spirito di abnegazione e servizio hanno contribuito a quello sforzo collettivo che la Nazione ha messo in campo nella dura lotta al Covid-19. Un riconoscimento che celebra l’importanza del “gioco di squadra” da sempre punto cardine del nostro Sistema, un modello messo in campo dalle prime ore dell’emergenza pandemica fino all’importante campagna vaccinale. Una grande soddisfazione che oggi, dunque, condivido con decine di migliaia di persone e con chi mi ha preceduto alla guida del Dipartimento”. (Com)