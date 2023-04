Uzbekistan-Kirghizistan: presidente Mirziyoyev riceve premier Japarov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha incontrato oggi il primo ministro del Kirghizistan, Akylbek Japarov, a margine del secondo Forum internazionale di Tashkent sugli investimenti. I due, si legge in un comunicato, hanno discusso del partenariato strategico e della cooperazione tra i rispettivi Paesi, con particolare attenzione dedicata al sostegno di iniziative imprenditoriali congiunte e di progetti d’investimento nel settore industriale, dei trasporti, della logistica e dell’agricoltura. Japarov ha espresso soddisfazione per l’attuazione delle intese bilaterali già raggiunge, menzionando ad esempio l’apertura dell’Accademia statale di musica uzbeca a Osh, in Kirghizistan, o il Teatro dell’opera intitolato a Babur nella stessa Osh. Mirziyoyev, a sua volta, ha evidenziato le opportunità per un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali.(Res)