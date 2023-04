Tribunale Brevetti: Sala, per noi importante, ma dipende dalla volontà del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale dei brevetti per Milano “è importante, ma dipende dalla volontà del governo”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi pomeriggio a margine del convegno “Il nuovo sistema unitario: pronti a partire”, in corso a palazzo di Giustizia dove è previsto l'intervento anche del ministro della giustizia Carlo Nordio. “Aspetto con ansia anche questo incontro con il ministro Nordio – ha proseguito il sindaco - perché il punto è capire quanto il governo tiene a questa candidatura oppure ritiene che siano altre le battaglie su cui impegnarsi”. Sal ha poi concluso evidenziando che “Milano e l’Italia credo si meritino il Tribunale unificato dei brevetti, e anche la Lombardia ovviamente: per la nostra convinta fede europeista, per quanto i settori che sarebbero interessati a questa tipologia di brevetti si sono sviluppati in questi ultimi anni e per gli sforzi che stiamo facendo”. (Rem)