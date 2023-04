Tunisia: capo sindacato Utica incontra esperti Moody's, focus su situazione economica e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell’artigianato (Utica), Samir Majoul, ha incontrato esperti dell'agenzia di valutazione del credito Moody's per una sessione di lavoro presso la sede dell'organizzazione. Lo riferisce il sindacato tunisino, aggiungendo di aver discusso con gli esperti della situazione economica e sociale in Tunisia e delle riforme su cui le autorità stanno lavorando per favorire la crescita dell’economia del Paese. I rappresentanti di Utica hanno sottolineato il ruolo del settore privato e il suo contributo alla resilienza dell'economia tunisina, soprattutto alla luce delle ripercussioni della pandemia di Covid-19 e della crisi ucraina sui prezzi dei generi alimentari, dell'energia e di una serie di materie prime. Durante l’incontro, le parti hanno poi rivolto l’attenzione alle sfide da affrontare per raggiungere la sovranità energetica e la sicurezza alimentare. (segue) (Tut)