Piemonte: Exclusive brands Torino accoglie sette nuove aziende

- Sono sette le nuove aziende Piemontesi accolte da Exclusive Brands Torino nella Rete delle eccellenze del territorio. Sono Acetifico Varvello, Candioli Pharma, Codebò, Eurofork, Leone dal 1857, Molini Bongiovanni e Sant'Agostino Casa d'Aste le nuove realtà entrate nel progetto di iniziativa dell'Unione industriali di Torino. "Oggi Exclusive Brands Torino diventa ancora più grande - ha affermato Giulio Trombetta, presidente di Exclusive brands Torino - un segnale che ci rende in primis orgogliosi per il percorso fatto fin qui, a dimostrazione della bontà delle scelte strategiche e i risultati della Rete in questi anni. Il raggio d'azione si dimostra ancora una volta fortemente attrattivo per le aziende del territorio, e il fatto che i nuovi Retisti e i nuovi Partner provengano da settori merceologici fortemente diversi per loro natura, è per noi fonte di orgoglio. (segue) (Rpi)