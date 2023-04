Lavoro: Schlein, governo cambi rotta e chiami al tavolo i sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il governo cambi rotta e chiami al tavolo Cgil, Cisl e Uil, concordando le modifiche necessarie per evitare che il decreto precarizzi ulteriormente il lavoro e indebolisca in modo irreparabile gli strumenti per contrastare l’emarginazione sociale”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in merito all’annuncio fatto dal governo di voler approvare il primo maggio un ‘decreto lavoro’ che interverrà su questioni come il taglio del cuneo fiscale, le regole del lavoro a termine e le politiche contro la povertà. “I contenuti del provvedimento sono stati definiti senza aver minimamente consultato le organizzazioni sindacali”, ha sottolineato Schlein, rimarcando che “un decreto lavoro scritto senza dialogare con le organizzazioni che i lavoratori li rappresentano è una contraddizione evidente, l’ennesimo passo falso di un esecutivo che preferisce la propaganda unilaterale al confronto con le parti sociali”. (Rin)