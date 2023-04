Roma: assessore Personale, in pochi mesi recuperato gap passato, ora al lavoro per valorizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In pochi mesi la Giunta Gualtieri ha affrontato nodi irrisolti sulle politiche del personale che si trascinavano da anni. Abbiamo messo mano al Regolamento incentivi per le Funzioni Tecniche modificando e aggiustando quello emanato dalla precedente Giunta che di fatto rendeva inapplicabili i riconoscimenti economici per chi si occupa della gestione degli appalti di Roma Capitale. Si è proceduto a due piani assunzioni, deliberati a distanza di pochi mesi uno dall'altro, in cui è stata prevista l'assunzione di 1.200 persone nel 2022 e ben 1.500 nel 2023, invertendo la tendenza all'impoverimento di personale che degli ultimi anni. Così in una nota l'assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci. "Nello stesso piano assunzioni abbiamo inserito il bando per 800 posti da agente di Polizia Locale, un numero record resosi necessario per gli effetti disastrosi del bando emanato dalla precedente amministrazione che su un totale di 500 posti messi a concorso e 48mila domande presentate ha dato come esito l'assunzione di sole 161 persone. Inoltre grazie alle progressioni di carriera, assenti dall'Ente da ben 13 anni, abbiamo voluto puntare sulla valorizzazione delle professionalità interne a Roma Capitale: a valle del confronto con le organizzazioni sindacali saranno promossi oltre 2mila dipendenti. Infine, anche sul Contratto Decentrato l'Amministrazione, in linea con le altre grandi città, ha avviato in questi mesi le trattive con i rappresentanti sindacali, con l'obiettivo di utilizzare tutte le potenzialità del nuovo Ccnl per destinare risorse all'aumento degli stipendi e all'incremento della produttività. La risorsa fondamentale per il funzionamento di una macchina complessa come quella di Roma Capitale è il suo personale che abbiamo rimesso in cima alle priorità attraverso un percorso di valorizzazione inattuato da anni", conclude.(Com)