Trasporti: Atm, bilancio 2022 chiuso in pareggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo due anni di grave crisi del settore, il bilancio 2022 si chiude con un sostanziale pareggio per Atm SpA (256mila Euro). È quanto emerso oggi dall'assemblea degli azionisti di Atm che si è riunita oggi per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, alla presenza dell'Assessora alla Mobilità Arianna Censi, in rappresentanza del socio unico Comune di Milano. Un esercizio, quello dell'anno 2022, ancora segnato dal protrarsi degli effetti dell'emergenza pandemica e dalla conseguente mutata domanda di mobilità, ancora caratterizzata da una significativa diminuzione dei passeggeri. Variabili che hanno inciso in maniera rilevante sul graduale percorso di ritorno all'equilibrio di bilancio, dopo l'ingente perdita registrata dal Gruppo Atm nel 2020 (pari a 64,5 milioni di Euro) e successivamente all'ulteriore ,ma più contenuta perdita del 2021 (16 milioni di Euro). (segue) (Com)