Trasporti: Atm, bilancio 2022 chiuso in pareggio (2)

- Questo risultato, rende noto l'Azienda di trasporti, è stato possibile grazie soprattutto a un'efficace gestione aziendale con un generale efficientamento di tutti i processi e di tutte le voci di costo, insieme all'incremento dei ricavi derivanti da attività commerciali e ad un maggiore sforzo nel controllo della sosta. Una chiusura di bilancio difficilmente replicabile nel 2023, considerato il non trascurabile livello di sofferenza che vive il settore del trasporto pubblico locale e di imprevedibilità nell'andamento delle principali variabili economiche, tra cui in primissimo piano il progressivo innalzamento dei prezzi dell'energia elettrica che per Atm rappresenta la principale voce di incremento di costo. con l'approvazione del bilancio 2022 da parte dell'Assemblea termina il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione: ai Consiglieri Oliviero Baccelli, Elisabetta Pistis e Fabio Spinelli va un sentito ringraziamento per il proficuo lavoro svolto nell'affrontare le complessità di questi anni. L'Assemblea degli Azionisti ha quindi proceduto alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, indicati dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala: Pietro Galli, Gioia Ghezzi, Arrigo Giana, Alessia Maria Mosca e Bruno Pavesi a cui va il migliore augurio di buon lavoro per il nuovo mandato. Nella stessa seduta l'Assemblea ha altresì confermato Gioia Ghezzi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Arrigo Giana nel ruolo di Amministratore Delegato. (Com)