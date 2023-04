Russia: Putin, produzione fertilizzanti aumentata del 40 per cento negli ultimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha aumentato la produzione di fertilizzanti del 40 per cento nell'ultimo decennio. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un incontro con il presidente dell'Associazione russa dei produttori di fertilizzanti, Andrej Guryev. "Negli ultimi dieci anni, la Russia ha aumentato la produzione di fertilizzanti del 40 per cento ed è diventata uno dei principali produttori di fertilizzanti nel mondo", ha affermato il capo dello Stato russo. Putin ha anche sottolineato che il mercato interno del Paese viene completamente rifornito con tutti i tipi principali dei fertilizzanti. Nel corso dell'incontro, Putin ha anche osservato che la Russia è uno dei Paesi leader per i volumi di fornitura di fertilizzanti ai mercati mondiali. (Rum)