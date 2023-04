Ucraina: commissione Parlamento Ue rinnova sospensione dazi esportazione verso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per il Commercio internazionale del Parlamento europeo (Inta) ha approvato la proposta per la sospensione di un altro anno dei dazi d'importazione dell'Ue sulle esportazioni ucraine, dei dazi antidumping e delle misure di salvaguardia sulle esportazioni ucraine verso l'Unione europea, per sostenere Kiev nella guerra di aggressione della Russia, che sta ostacolando la capacità dell'Ucraina di commerciare con il resto del mondo. La sospensione dei dazi si applica ai prodotti ortofrutticoli soggetti al sistema del prezzo in entrata, nonché ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati soggetti a contingenti tariffari. I prodotti industriali sono soggetti a dazi zero dal primo gennaio 2023, in base all'Accordo di associazione Ue-Ucraina, e non sono inclusi nella nuova proposta. I deputati hanno adottato il progetto di relazione della commissione, preparato dalla relatrice permanente per l'Ucraina Sandra Kalniete (Ppe), con 27 voti favorevoli, 1 contrario e 7 astensioni. Il progetto di relazione sarà votato da tutti gli eurodeputati durante la sessione plenaria dell'8-11 maggio. La misura si applicherà il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue. (Beb)