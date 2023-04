Moldova: il Parlamento ha revocato il mandato parlamentare dell'oligarca latitante Ilan Sor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento di Chisinau ha revocato oggi il mandato parlamentare dell'oligarca latitante Ilan Sor. Ciò è avvenuto sulla base della decisione della Corte d'Appello con cui è stato condannato a 15 anni di reclusione per frode bancaria avvenuta nel 2014. Lo ha riferito il portale "agora.md". In un post su Facebook, Ilan Sor ha reagito affermando che la revoca del mandato contravviene alla legislazione e alla Costituzione, perché gli è stato affidato dal popolo moldavo. Il partito di Sor ha dichiarato che farà ricorso alla Corte costituzionale contro la decisione del Parlamento. I membri del partito hanno qualificato la decisione della maggioranza parlamentare come un "abuso senza precedenti" e "un atto che sfida la scelta del popolo". Nel 2017, Ilan Sor è stato condannato in primo grado a 7 anni e 6 mesi di reclusione per frode e riciclaggio di denaro. Nel 2019, Sor ha lasciato la Moldova e secondo le autorità si troverebbe in Israele. (Rob)