Sri Lanka: Banca centrale prevede contrazione del due per cento quest’anno

- L’economia dello Sri Lanka dovrebbe contrarsi del due per cento quest’anno, dopo la contrazione del 7,8 per cento del 2022. Lo prevede la Banca centrale dello Sri Lanka nel suo rapporto annuale, pubblicato oggi. Il Paese dovrebbe riprendere a crescere nel 2024, con un tasso del 3,3 per cento. Le stime dell’istituto per il 2023 sono più ottimistiche rispetto a quelle del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, che hanno previsto rispettivamente il -3,1 per cento e il -4,3 per cento.(Inn)