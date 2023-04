Rpt - Trasporti: Gruppo Atm, bilancio in utile di 15,5 milioni, ricavi + 82 milioni vs 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto - I risultati economico-finanziari ottenuti dal Gruppo Atm, dopo due anni di grave crisi del settore, riflettono i notevoli sforzi e l'efficace gestione posta in essere nel corso dell'esercizio dopo due anni contraddistinti da un'eccezionale situazione emergenziale: Il gruppo infatti è riuscito a riportare il bilancio in utile di 15,5 milioni di Euro (-16 milioni di Euro nel 2021). Il margine operativo lordo è positivo per 113,3 milioni di Euro (+30 milioni di Euro vs 2021) e il risultato operativo è positivo per 31 milioni di Euro (+44,6 milioni di Euro vs 2021). Anche per tale effetto, il totale del patrimonio netto e delle passività del Gruppo risulta dunque pari a 2.153 milioni di Euro (+54 milioni di Euro vs 2021). È quanto spiega la stessa azienda di trasporti al termine dell'Assemblea degli Azionisti che si è riunita oggi per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, alla presenza dell'assessora alla Mobilità Arianna Censi, in rappresentanza del socio unico Comune di Milano. Migliorano nel complesso i ricavi, pari a 1.091 milioni di Euro (+82 milioni di Euro vs 2021) che risentono positivamente dei maggiori corrispettivi derivanti dai contratti di servizio di trasporto pubblico, in Italia e all'estero con Copenaghen, e dei contratti di M5 e M4, la cui apertura della prima tratta è avvenuta lo scorso novembre. A ciò si sono affiancati i positivi effetti legati alla ripresa totale delle attività che hanno portato a un incremento dei ricavi generati dai servizi accessori e complementari al contratto di servizio di trasporto pubblico locale quali sosta, parcheggi, rimozione auto e dei ricavi derivanti dalle attività commerciali. Sul profilo dei costi, pari a 978 milioni di Euro (+52 milioni di Euro vs 2021), nonostante lo scenario globale sia stato caratterizzato già nel 2022 dall'impennata dei costi energetici e delle materie prime, Atm ha beneficiato del prezzo della fornitura elettrica fissato per tutto il 2022. (Com)