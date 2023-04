Def: Biancofiore (Cd'I-Nm), governo coraggioso e responsabile, si superi balcanizzazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un Def prudente e in linea con la legge di Bilancio che abbiamo approvato a dicembre, che prosegue con interventi a favore delle classi più deboli e delle imprese. Responsabilità e coraggio sono i due elementi che connotano il primo documento economico e di finanza dell'esecutivo Meloni, che sostiene la crescita, prevista nel 2023 a livelli superiori rispetto alle attese. Quattro miliardi messi in campo per le misure espansive e ulteriori risorse saranno a brevissimo destinate per la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori a reddito medio-basso. Così si è dato il segno di un cambio di prospettiva rispetto agli anni di oppressione fiscale". Lo ha detto in Aula durante le dichiarazioni di voto sul Def, la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie. "Bene anche le misure in favore delle imprese - ha aggiunto - come la proroga del credito di imposta, il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, le risorse stanziate per progetti di interesse europeo e l'incremento del fondo di garanzia per le Pmi. Certo, sarebbe meglio se il nuovo Patto di stabilità consentisse di escludere gli investimenti del Pnrr, ci aiuterebbe molto. Auspico, infine che si superi il clima di balcanizzazione politica e che l'opposizione apra un dialogo costruttivo nell'interesse generale. Noi siamo pronti. Se non si riuscirà, il governo e la maggioranza andranno avanti comunque sulla strada intrapresa con forza e convinzione. Voteremo dunque con totale fiducia il Def" ha concluso Biancofiore.(Rin)