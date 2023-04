Cina-Asia centrale: ministeriale Esteri si conclude con intese su 14 aree di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e cinque Paesi dell'Asia centrale hanno convenuto di espandere gli scambi lungo la Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative) e hanno raggiunto intese in 14 aree di cooperazione, tra cui agricoltura, nuova energia, economia digitale e industrie ad alta densità tecnologica. È quanto emerso al termine della quarta ministeriale Esteri Cina-Asia Centrale, presieduta oggi a Xi'an, capoluogo della provincia centro-settentrionale dello Shaanxi, dal titolare della diplomazia cinese, Qin Gang. All'incontro sono intervenuti i ministri degli Esteri di Kazakhstan e Kirghizistan, rispettivamente Murat Nurtleu e Jeenbek Kulubaev, gli omologhi di Uzbekistan e Tagikistan, Bakhtiyor Saidov e Sirojiddin Muhriddin, oltre che il primo viceministro degli Esteri del Turkmenistan, Vepa Hajiyev. Le parti hanno riaffermato rispetto per i rispettivi percorsi di sviluppo, rinnovando il loro sostegno alla tutela dei reciproci interessi fondamentali. Hanno inoltre ribadito la ferma opposizione alle ingerenze esterne nei rispettivi affari interni, convenendo di mantenere uno stretto coordinamento nell'ambito delle Nazioni Unite e di altri consessi multilaterali. Al termine della ministeriale, è stato deciso di convocare il prossimo vertice Cina-Asia centrale il mese prossimo a Xi'an e di tenere riunioni tra i capi della diplomazia dei sei Paesi a cadenza annuale.(Cip)