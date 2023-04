Pnrr: Fitto, obiettivo è creare visione organica su utilizzo risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo del governo è mettere insieme in una visione organica e comune l'utilizzo delle risorse del Pnrr e quelle della coesione per evitare che ci siano due importanti programmazioni che possano muovere sullo stesso territorio, senza che ci sia un raccordo ed evitando sovrapposizioni". Lo ha dichiarato Raffaele Fitto, ministro degli Affari Europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, intervenuto oggi a Padova durante il convegno 'Progettualità e obiettivi del Pnrr alla luce della crisi internazionale e dell'attuale emergenza energetica' organizzato dalla Corte dei Conti con l'Università di Padova. Il ministro ha spiegato che "il governo ha compiuto due scelte fondamentali: la prima è quella di mettere insieme le deleghe collegate al Pnrr che non aveva una sua struttura organizzativa dedicata in modo specifico alla fase di lavoro sul coordinamento e attuazione del piano, la seconda è collegata al fatto che fra le deleghe che ho l'onore di ricoprire c'è quella delle politiche di coesione, che è un altro aspetto molto importante". (Rev)