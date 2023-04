Sardegna: fusione società di gestione aeroporti sardi, chiesta seduta straordinaria Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce la più importante fonte d'informazioni sulla politica nazionale ed internazionale" Michele Pais

Presidente del Consiglio regionale della Sardegna

19 luglio 2021

- Una seduta straordinaria del Consiglio regionale per discutere della situazione degli aeroporti sardi. E’ l’orientamento dei capigruppo di maggioranza emerso ieri al termine dell’audizione dell’assessore ai Trasporti Antonio Moro in Quarta Commissione sottoscritto anche dagli esponenti della minoranza. Una richiesta ufficiale di convocazione dell’Aula verrà avanzata nelle prossime ore al Presidente del Consiglio Michele Pais. “C’è la necessita di un dibattito pubblico sulla fusione delle società di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero e sul progetto di privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari – hanno detto in coro gli esponenti della maggioranza – operazioni sulle quali serve chiarezza”. Sulla opportunità di un dibattito pubblico, concorda anche la Giunta regionale: “Il 21 marzo scorso, con un vero e proprio blitz, è avvenuta la fusione degli aeroporti del nord Sardegna – ha detto l’assessore – operazione che la Regione non condivide, il fondo di investimento F2i ha agito unilateralmente, non c’è stato alcun confronto. La ventilata privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari e la sua fusione con Olbia e Alghero priverebbe la Regione di qualsiasi ruolo di vigilanza, controllo e programmazione in una materia importante come quella dei trasporti, decisiva per i progetti di sviluppo dell’Isola”. Con la fusione delle tre società di gestione, il peso della mano pubblica sarebbe ridotto quasi a zero. Il matrimonio tra Olbia e Alghero ha ridotto la quota di partecipazione regionale al 2,9 per cento. Se si concretizzasse la fusione con Cagliari, dove oggi la presenza pubblica è predominante, il risultato sarebbe lo stesso con la Regione relegata a un ruolo di pura testimonianza: “Consegnare le chiavi d’accesso della Sardegna a un fondo privato di investimento che mira a massimizzare i profitti per remunerare il capitale degli investitori è in netta contraddizione con le finalità della politica regionale – ha sottolineato Moro – la Regione ha il dovere di garantire il diritto alla mobilità dei sardi e puntare all’incremento del traffico passeggeri per la crescita dell’economia isolana”. (segue) (Rsc)