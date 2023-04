Sardegna: fusione società di gestione aeroporti sardi, chiesta seduta straordinaria Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari sarà discusso domani nell’assemblea dei soci di Sogaer. F2i avrebbe già avviato l’analisi delle attività della società di gestione dell’aeroporto: “Abbiamo dei dubbi sulla liceità di un’operazione che esclude una gara di evidenza pubblica – ha proseguito Moro – che tutto questo avvenga nel silenzio della politica è quanto di più dannoso ci possa essere”. Preoccupazione è stata espressa anche dai consiglieri di minoranza Maria Laura Orrù e Roberto Li Gioi: “Serve un passaggio in Consiglio – hanno detto – su questa vicenda c’è una chiara responsabilità della Regione, in particolare del presidente Solinas. Di questa fusione si parlava da tempo, quando è arrivata la proposta di F2i il suo rappresentate al’interno del cda si è astenuto. E’ un fatto molto grave. Non si può delegare a terzi lo sviluppo dell’Isola. E’ il fallimento totale della politica”. Chiarezza chiedono anche gli esponenti della maggioranza. Per il capogruppo di FdI Fausto Piga: “Questa operazione è stata condotta al buio. In ballo c’è il futuro degli aeroporti sardi e lo sviluppo dell’Isola”. Per Marco Tedde (Fi): “La Regione non può essere messa a latere. Il presidente Solinas deve pretendere un impegno scritto da F2i. L’interesse pubblico (diritto alla mobilità e sviluppo dell’economia sarda) non può essere ignorato. Il Consiglio prenda una decisione nell’interesse dei sardi». Posizione condivisa dal capogruppo della Lega Michele Ennas, promotore dell’incontro di ieri in Commissione: «E’ quanto mai urgente investire il Consiglio della questione per capire se il progetto di fusione sia ormai irreversibile o se la Regione possa ancora dire la sua”. (Rsc)