Primo maggio: sindacati, festa ad Amatrice temi fondamentali lavoro giovani sanità e ricostruzione

20 luglio 2021

- Cgil, Cisl e Uil territoriali, unitamente alla Diocesi di Rieti (ufficio Problemi Sociali e Lavoro), hanno organizzato la festa del 1 maggio ad Amatrice presso l'Auditorium della Laga a partire dalle ore 9.30. Lo dicono, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti e la Uil del Lazio. "In questa occasione - continua la nota - rilanciamo i temi fondamentali per il territorio reatino quali il lavoro, i giovani, la sanità, la ricostruzione e le infrastrutture. Da Amatrice, dunque, richiamiamo fortemente la volontà di rinascita e crescita del nostro territorio, vittima di una crisi industriale ed economica importante e messo in ginocchio dal sisma. Vogliamo dare nuovo slancio a tutto il reatino per concretizzare la messa a terra di tutte le risorse tese allo sviluppo, al buon lavoro, alla crescita culturale e professionale dei giovani, alla ricostruzione, che viaggi in parallelo con la definizione e nascita delle nuove infrastrutture, sia materiali che immateriali. All'evento, che sarà introdotto e coordinato da Don Valerio Schango della Diocesi di Rieti, parteciperanno i segretari generali di Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil del Lazio Natale di Cola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l'assessore regionale alla ricostruzione Manuela Rinaldi e il commissario straordinario al sisma Guido Castelli, il rappresentante in Parlamento del territorio reatino, Paolo Trancassini, tutte le associazioni di categoria Unindustria, Federlazio, Coldiretti, Ance, Confartigianato, Confcommercio e associazioni varie. Auspicando nella massima partecipazione della cittadinanza, concluderemo la Festa del 1 Maggio con la Santa Messa alle ore 11.30. (Com)