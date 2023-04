Sanità: Battisti (Pd), con accentramento Rocca blocca assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da subito - prosegue Battisti - come gruppo Pd in Consiglio regionale, anche in virtù delle accese proteste dei sindacati, ci siamo detti contrari al provvedimento della nuova giunta. Il rischio è che questo accentramento comporti ritardi nei programmi assunzionali con conseguenti rallentamenti nell'immissione di nuovo personale e minori servizi ai cittadini. Commissariare le Asl e la loro autonomia avrà come unica conseguenza la paralisi delle procedure, ancor più necessarie dopo l'uscita dal commissariamento che con fatica abbiamo ottenuto con l'amministrazione Zingaretti - conclude -. Rocca ci ripensi e si confronti immediatamente con le organizzazioni sindacali: il caso della Asl di Frosinone è la rappresentazione plastica di una scelta sbagliata che danneggia la nostra sanità". (Com)